Sos guardia medica | manca il personale | le sedi del territorio rischiano l' accorpamento

(Di venerdì 24 settembre 2021) PESARO - Sos, è proprio il caso di dirl: ora il problema della carenza cronica di medici guardisti nelledelrischia di esplodere, anche in vista dell'apertura dal ...

Advertising

zazoomblog : Sos guardia medica manca il personale: le sedi del territorio rischiano laccorpamento - #guardia #medica #manca… -

Ultime Notizie dalla rete : Sos guardia

corriereadriatico.it

... ma lacostiera italiana ha proceduto alla evacuazione medica di un migrante di 22 anni dalla Ocean Viking diMediterranée. Le sue condizioni di salute sembra fossero peggiorate dalla ...... addirittura in acque internazionali, e poi danneggiano la barca per simulare un'avaria e giustificare l'. Una strategia che obbligacostiera e Finanza a interventi molto più lunghi e ...PESARO - Sos guardia medica, è proprio il caso di dirl: ora il problema della carenza cronica di medici guardisti nelle sedi del territorio rischia di esplodere, anche in ...Erano 123 i migranti a bordo ma uno di loro, un ragazzo di 22 anni, è stato evacuato a causa delle sue condizioni di salute peggiorate ...