Sony: un personaggio "estremo" di Detroit ha portato all'allontanamento da Quantic Dream – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) Secondo un report, un personaggio "estremo" di Detroit Become Human ha fatto allontanare Sony da Quantic Dream.. Secondo un nuovo report di Tom Henderson, un personaggio "estremo" di Detroit Become Human ha spinto Sony ad allontanarsi da Quantic Dream. Il team stava inoltre lavorando a un gioco open world, prima dell'avventura narrativa sci-fi. Henderson afferma, su Twitter: "Quantic Dream stava lavorando a un gioco open world a tema spaziale dopo la pubblicazione di Beyond: Due Anime. Il progetto era chiamato Project Karma e poi è diventato Project Solstice. Era in sviluppo da due anni. Project Karma/Solstice è stato poi cancellato …

