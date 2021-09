Solskjaer | “Cavani-Ronaldo? Una gran coppia | sarà emozionante vederli insieme”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ole Gunnar, tecnico del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani tra i Red Devils e l’Aston Villa. L’allenatore norvegese si è soffermato anche sul rientro di Edinsone su Cristiano. Di seguito le sue dichiarazioni. “, sono sicuro cheuna. Sono due giocatori che vogliono sempre segnare e ci aiuteranno visto che molte squadre si chiudono contro di noi. Non vedo l’ora.? Sapevamo che avrebbe avuto unde impatto dentro e fuori dal campo, è sempre molto professionale. Per ottenere il massimo nella sua carriera è ...

TUTTO mercato WEB

Siache Moyes schiereranno probabilmente formazioni poco somiglianti a quelle che si sono ... il posto dell'asso portoghese se lo contenderà uno tra Martial e. Potrebbe rivedersi anche ...Ovviamente, Berbatov ha spiegato che per un calciatore non giocare non è mai semplice, auspicando cheesponga i suoi piani anella maniera più trasparente possibile.nelle ...I dirigenti potrebbero presto ritrovarsi di fronte a un bivio: scegliere se rinnovare i contratti a calciatori che andranno in scadenza di contratto, o se sia comunque il caso di perderli a zero ...Causa turnover, Cristiano Ronaldo non ha partecipato alla sfida di League Cup contro il West Ham: Red Devils subito fuori.