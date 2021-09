Sollevamento pesi | Giulia Imperio è la nuova campionessa europea juniores dei 49 kg!

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Comincia col botto per l’Italia il Campionato Europeodi2021, grazie allo splendido successo diin quel di Romaniemi (in Finlandia) nella categoria fino a 49 kg. La 19enne pugliese ha rispettato il pronostico della vigilia, firmando una fantastica tripletta di ori e salendo per la prima volta in carriera sul trono d’Europa. La portacolori del Centro Sportivo Esercito ha messo subito le cose in chiaro, alzando correttamente 78 kg e 82 kg prima di fallire l’ultima prova di strappo a 87 kg (il suo record personale è di 85 kg). L’azzurra si è imposta nella prima graduatoria di specialità, dando poi spettacolo nella seconda parte di gara.ha aperto il suo esercizio di slancio mettendo in ghiaccio il titolo continentale di totale con ...