"Soffrire per il ciclo non è normale. Per anni mi sono sentita sola, strana. Era endometriosi" (Di venerdì 24 settembre 2021) Nello studio del dottor Scarperi ci sono molte foto di bambini, figli non suoi. Tanti si chiamano Stefano, come lui. Sulla scrivania tiene appoggiata una scatola di fazzoletti, che spesso raccolgono lacrime di gioia, quando lui diagnostica alle pazienti la malattia. “Finalmente” dicono le donne nel suo studio, quando - finalmente - viene dato un nome a una sofferenza che le ha afflitte per anni, rimbalzate tra ginecologi convinti che quel dolore fisico fosse solo nelle loro teste. “Mi davano delle pazza, dell’isterica, della persona con poca voglia di lavorare”, dicono. Era endometriosi. In quello studio passano ogni anno circa 500 pazienti, più o meno la metà viene sottoposta a intervento. Per alcune di loro, dopo una gravidanza cercata per anni, la cura porta finalmente a un figlio. Il dottor Scarperi è il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Nello studio del dottor Scarperi cimolte foto di bambini, figli non suoi. Tanti si chiamano Stefano, come lui. Sulla scrivania tiene appoggiata una scatola di fazzoletti, che spesso raccolgono lacrime di gioia, quando lui diagnostica alle pazienti la malattia. “Finalmente” dicono le donne nel suo studio, quando - finalmente - viene dato un nome a una sofferenza che le ha afflitte per, rimbalzate tra ginecologi convinti che quel dolore fisico fosse solo nelle loro teste. “Mi davano delle pazza, dell’isterica, della persona con poca voglia di lavorare”, dicono. Era. In quello studio passano ogni anno circa 500 pazienti, più o meno la metà viene sottoposta a intervento. Per alcune di loro, dopo una gravidanza cercata per, la cura porta finalmente a un figlio. Il dottor Scarperi è il ...

Advertising

UProietto : RT @HuffPostItalia: 'Soffrire per il ciclo non è normale. Per anni mi sono sentita sola, strana. Era endometriosi' - HuffPostItalia : 'Soffrire per il ciclo non è normale. Per anni mi sono sentita sola, strana. Era endometriosi' - ffrancesxca : RT @richimarshall1: Com'è possibile che non bastano tre mondi Per trovare quello che veramente cerchi E l'amore più lungo dura un paio di s… - MaurizioBarbar7 : “Per raggiungere la consapevolezza della nostra forza e dei nostri limiti, toccare il fondo, soffrire e rialzarsi,… - AldinaConsolini : RT @domenicosaretto: #TwittoVangelo #Venerdì #24settembre: «Il Cristo deve soffrire molto: essere rifiutato dai capi, venir ucciso. E risor… -

Ultime Notizie dalla rete : Soffrire per Io non manderei i giocatori del Napoli in coppa d'Africa. Costi quello che costi Non ti dimenticare i risultati ottenuti per esempio contro l'Inter. La verità è che il Napoli quest'anno sa soffrire e non si disunisce come gli accadeva in passato. Almeno fino ad ora. Ed il ...

Guenda Goria: "Soffrire di endometriosi mi ha cambiata psicologicamente" ...è una tra le patologie più invalidanti per le donne che ne sono affette soprattutto per la sua ... come ha raccontato lei stessa con un post su Instagram: Ha scoperto di soffrire di endometriosi non da ...

Sammaurese, spazio ai rincalzi per fare soffrire il Ravenna il Resto del Carlino Si vota a Milano dove la politica non vede le file di poveri (vecchi e nuovi) Un testo di Teresa Noce con una premessa della “bottega” UNA BREVE NOTA DELLA “BOTTEGA” Elezioni comunali in una Milano sempre più dominata dal liberismo finanziario-immobiliare e vuota di progetti (.

Il fragile calice del vino ticinese Si fa presto a dire “vino ticinese”, ma bisognerebbe sempre utilizzare il plurale perché di vini ticinesi ce ne sono davvero moltissimi, basti pensare che nel canton Ticino ci sono circa 2'700 viticol ...

Non ti dimenticare i risultati ottenutiesempio contro l'Inter. La verità è che il Napoli quest'anno sae non si disunisce come gli accadeva in passato. Almeno fino ad ora. Ed il ......è una tra le patologie più invalidantile donne che ne sono affette soprattuttola sua ... come ha raccontato lei stessa con un post su Instagram: Ha scoperto didi endometriosi non da ...Un testo di Teresa Noce con una premessa della “bottega” UNA BREVE NOTA DELLA “BOTTEGA” Elezioni comunali in una Milano sempre più dominata dal liberismo finanziario-immobiliare e vuota di progetti (.Si fa presto a dire “vino ticinese”, ma bisognerebbe sempre utilizzare il plurale perché di vini ticinesi ce ne sono davvero moltissimi, basti pensare che nel canton Ticino ci sono circa 2'700 viticol ...