Sindaco (e medico) senza vaccino e contrario al green pass apre ufficio in un gazebo (Di venerdì 24 settembre 2021) Treviso, 24 set – Sindaco senza vaccino e contrario al green pass sposta l’ufficio in un gazebo: è il caso di Riccardo Szumski, primo cittadino e medico di Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso. Il Sindaco ha aperto il suo ufficio in un gazebo accanto al municipio perché si rifiuta di avere il green pass. Non intende vaccinarsi né fare il tampone ogni due giorni. “Sono regole assurde alle quali non intendo sottostare“: taglia corto Szumski. Sindaco e medico senza vaccino e contrario al green pass sposta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 settembre 2021) Treviso, 24 set –alsposta l’in un: è il caso di Riccardo Szumski, primo cittadino edi Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso. Ilha aperto il suoin unaccanto al municipio perché si rifiuta di avere il. Non intende vaccinarsi né fare il tampone ogni due giorni. “Sono regole assurde alle quali non intendo sottostare“: taglia corto Szumski.alsposta ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Green pass, sindaco-medico senza certificazione apre l'ufficio in un gazebo: il caso in provincia di Treviso… - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Green pass, sindaco-medico senza certificazione apre l'ufficio in un gazebo: il caso in provincia di Treviso #greenpa… - LucaRic21703581 : RT @IlPrimatoN: Riccardo Szumski, primo cittadino di Santa Lucia di Piave, Treviso: 'Regole assurde alle quali non intendo sottostare' htt… - bizcommunityit : Riccardo Szumski: il sindaco medico senza vaccino e Green Pass che si apre l’ufficio in un gazebo per aggirare il d… - nanofrozen : RT @IlPrimatoN: Riccardo Szumski, primo cittadino di Santa Lucia di Piave, Treviso: 'Regole assurde alle quali non intendo sottostare' htt… -