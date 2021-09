Advertising

FirstCislPuglia : RT @CislPuglia: ??SCIOPERO NAZIONALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA – PRESIDI A BARI ROMA E MILANO?? #CislPuglia è al fianco delle lavoratrici e… - retesoletv : Monte dei Paschi di Siena, a @Roma la manifestazione dei lavoratori. Il servizio su @YouTube:… - _TYPEONEGATIVE_ : @BroginiAlessio @Corriere Parliamo di Monte Paschi di Siena:IMU imposta agli italiani,(5miliardi)per salvare la cas… - borelli_simona : RT @cgilnazionale: La #Cgil è al fianco dei lavoratori del Monte dei Paschi di Siena in mobilitazione in piazza Montecitorio a Roma. #Mauri… - FirenzePost : Siena, Monte Paschi: sciopero e manifestazione sindacati, presente anche il sindaco -

Ultime Notizie dalla rete : Siena Monte

La Sagra del Fungo e della Castagna a Vivo d'Orcia , frazione di Castiglione d Orcia (), ...è una manifestazione che si svolge ogni anno a ottobre per celebrare questo prodotto tipico del...... tra i partecipanti al presidio organizzato stamani davanti alla sede di Mps a, in occasione ... che la città non ha abbandonato la volontà di lottare per dipendenti del, per l'indotto, per ...“La svendita a Unicredit di Monte dei Paschi di Siena, sarebbe una catastrofe per tutto il nostro territorio. Siamo fermamente contrari a questa operazione che potrebbe compromettere il futuro lavorat ..."Non disponiamo ancora di dati ufficiali, ma dai riscontri che abbiamo dai nostri rappresentanti in tutta Italia, abbiamo la certezza che ci sia stata una forte adesione allo sciopero in tutto il Paes ...