Sì al vaccino anti Covid in gravidanza e allattamento. La circolare del ministero: chi deve farlo il prima possibile (Di venerdì 24 settembre 2021) «Si raccomanda la vaccinazione anti Covid-19, con vaccini a mRNA, alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre», così il ministero della Salute, in una circolare, fa chiarezza sull’uso del vaccino anche per donne in gravidanza o in allattamento. Relativamente al primo trimestre, «la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo la valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento». La vaccinazione, poi, è raccomandata anche per le donne che allattano, senza necessità che lo sospendano. Chi deve vaccinarsi il prima possibile La raccomandazione di vaccinare il prima possibile le ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) «Si raccomanda la vaccinazione-19, con vaccini a mRNA, alle donne innel secondo e terzo trimestre», così ildella Salute, in una, fa chiarezza sull’uso delanche per donne ino in. Relativamente al primo trimestre, «la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo la valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento». La vaccinazione, poi, è raccomandata anche per le donne che allattano, senza necessità che lo sospendano. Chivaccinarsi ilLa raccomandazione di vaccinare ille ...

