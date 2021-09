Sfilate di Milano Primavera-estate 2022 | le borse più belle

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 settembre 2021) Secondo i newyorkesi la borsa, per la Primavera-estate 2022, dovrà essere capiente, colorata e divertente. Un vero accessorio con cui completare magistralmente il look di lavoro o per una cena. Insomma, sulle passerelle della Grande Mela, quello che i designer hanno voluto trasmetterci è la grande voglia di ripresa, attraverso un «refresh» di guardaroba e di accessori.