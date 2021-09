(Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA - Il campionato diD torna in campo26 settembre alle ore 15 per le partite della 2ª giornata. Nessun anticipo al sabato, un solo posticipo il lunedì alle 20.30: Crema - Arconatese ...

Advertising

SkySport : Roma, Pellegrini espulso contro l'Udinese: salta il derby di domenica con la Lazio #SkySport #Roma #Pellegrini… - SeoYoona10 : RT @topvolley1972: #TopVolley45 #PiacenzaLatina domenica giocheremo gara3 a Piacenza per allungare la serie #insiemesiamopiùforti ?? https:… - mrandroid02 : Serie D: domenica Unipomezia-Arezzo e Trapani-Cavese - planetwin365ita : Dopo uno degli inizi più sofferti, la #Juventus ha trovato la 1a vittoria non senza difficoltà. Il team di Allegri… - sportli26181512 : Serie D: domenica Unipomezia-Arezzo e Trapani-Cavese: Nessun anticipo e un solo posticipo: Crema-Arconatese si gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie domenica

ROMA - Il campionato diD torna in campo26 settembre alle ore 15 per le partite della 2ª giornata. Nessun anticipo al sabato, un solo posticipo il lunedì alle 20.30: Crema - Arconatese (girone B). La partita ...scorsa con la Lazio poteva anche vincere. Negli scontri diretti ha preso un punto e la situazione è difficile. Giulini ? L'ho visto al Forte Village e gli ho detto che non doveva mandare via ...Dopo il successo della Supercoppa Discovery+ trasmessa in esclusiva, discovery+ sarà la casa del campionato di basket LBA Serie A 2021/2022 in diretta integrale sul nuovo servizio OTT che, a partire d ...Tutta la Serie D scende in campo domenica 26 settembre alle ore 15.00 per le partite della 2\^ giornata di Campionato. Nessun anticipo al sabato, un solo posticipo il lunedì alle ...