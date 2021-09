Serie A | le probabili formazioni della 6ª giornata | Immobile contro Abraham nel derby di Roma

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il turno infrasettimanale è già alle spalle, si torna subito in campo per 6ªdel campionato diA. Nel primo match in campo Spezia e Milan, stagione importante dei rossoneri che si trovano al secondo posto alle spalle del Napoli. L’Inter di Simone Inzaghi è impegnato nel big matchl’Atalanta. Ssalvezza tra Genoa e Verona, nel lunch match la Juventus cerca confermela Sampdoria. L’Empoli gioca in casail Bologna, match casalingo anche del Sassuolola Salernitana. Interessante Udinese-Fiorentina, ilLazio-non ha bisogno di presentazioni. Chiudono Napoli-Cagliari e Venezia-Torino.A, le...

Advertising

CalcioWeb : #SerieA, si torna subito in campo: le probabili formazioni della 6ª giornata - infoitsport : Serie A, Inter-Atalanta: probabili formazioni e statistiche - ilmilanesenews : Inter Atalanta si giocherà sabato 25 settembre 2021 alle ore 18 ed è l’anticipo della sesta giornata di Serie A. Do… - RedazioneFM : #SerieA: Tutte le probabili #formazioni della 6° giornata - romaforever_it : Lazio-Roma, Le Probabili Formazioni | Serie A - Stagione 2021/2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie probabili

Leformazioni di Napoli - Cagliari Domenica, Stadio Maradona, ore 20.45 NAPOLI (4 - 3 - 3) : Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, L. ...Leformazioni di Lazio - Roma Domenica, Stadio Olimpico, ore 18 LAZIO (4 - 3 - 3) : Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. ...Un big match da non perdere. L' Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria in rimonta sul campo della Fiorentina, ospiterà a San Siro l' Atalanta di Gasperini nella gara valevole per la sesta gior ...La quinta giornata di Serie A è alle spalle, ma la sesta è pronta a cominciare già domani con i primi anticipi che vedranno in campo le squadre impegnate poi in Champions League la prossima settimana.