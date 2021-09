Serie A, le designazioni arbitrali per la 6°giornata (Di venerdì 24 settembre 2021) Serie A, tutte le designazioni arbitrali per la sesta giornata di campionato. Ecco chi dirigerà le diverse partite in programma Tutte le designazioni arbitrali per la sesta giornata di campionato. Ecco chi dirigerà le diverse partite in programma. EMPOLI – BOLOGNA h. 15.00 GIACOMELLI PASSERI – SECHI IV: MINELLI VAR: MARIANI AVAR: MARCHETTI GENOA – H. VERONA Sabato 25/09 h. 20.45 DOVERI CARBONE – DI GIOIA IV: COSSO VAR: MARIANI AVAR: GALETTO INTER – ATALANTA Sabato 25/09 h. 18.00 MARESCA COLAROSSI – PRENNA IV: ABISSO VAR: AURELIANO AVAR: RANGHETTI JUVENTUS – SAMPDORIA h. 12.30 AYROLDI DI VUOLO – LOMBARDI IV: CAMPLONE VAR: ORSATO AVAR: TEGONI LAZIO – ROMA h. 18.00 GUIDA MELI – PERETTI IV: DI BELLO VAR: IRRATI AVAR: LONGO NAPOLI – CAGLIARI h. 20.45 PICCININI VIVENZI – ROSSI M. IV: DI MARTINO VAR: ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021)A, tutte leper la sesta giornata di campionato. Ecco chi dirigerà le diverse partite in programma Tutte leper la sesta giornata di campionato. Ecco chi dirigerà le diverse partite in programma. EMPOLI – BOLOGNA h. 15.00 GIACOMELLI PASSERI – SECHI IV: MINELLI VAR: MARIANI AVAR: MARCHETTI GENOA – H. VERONA Sabato 25/09 h. 20.45 DOVERI CARBONE – DI GIOIA IV: COSSO VAR: MARIANI AVAR: GALETTO INTER – ATALANTA Sabato 25/09 h. 18.00 MARESCA COLAROSSI – PRENNA IV: ABISSO VAR: AURELIANO AVAR: RANGHETTI JUVENTUS – SAMPDORIA h. 12.30 AYROLDI DI VUOLO – LOMBARDI IV: CAMPLONE VAR: ORSATO AVAR: TEGONI LAZIO – ROMA h. 18.00 GUIDA MELI – PERETTI IV: DI BELLO VAR: IRRATI AVAR: LONGO NAPOLI – CAGLIARI h. 20.45 PICCININI VIVENZI – ROSSI M. IV: DI MARTINO VAR: ...

