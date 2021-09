Serena Bortone ammette di star male | “bagno” di sangue in studio Cosa è successo

(Di venerdì 24 settembre 2021) La conduttrice si scusa prima di lasciare momentaneamente lotelevisivo., nota autrice e conduttrice televisiva, nella giornata di ieri è andata in onda come di consueto nella… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RitaC70 : Romina Carrisi svenuta in diretta | | Panico da Serena Bortone - platonefr : @gumas75 Mi dispiace! Hai ragione è cosa seria Specialmente se si ripetono. Ieri la Sig.ra Serena Bortone che sull… - MariaDUrso15 : 'I brigatisti forse non hanno detto tutta la verità..' Serena Bortone a proposito dell'omicidio Moro. È rimasta an… - LokiSnape : E prima Milly Carlucci invita Alessandra Mussolini mai discostatasi dalle idee fasciste del nonno, ora ho appena se… - FilippoCarmigna : 'Scusate...'. Il sangue. poi Serena Bortone lascia lo studio -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

Benedicta e Brigitta Boccoli, il dolore segreto a : ' Non ci siamo parlate per due anni, ecco perché... '. Oggi, le sorelle Boccoli si sono raccontate nella trasmissione condotta da, tra carriera e vita privata. Leggi anche > A parlare degli esordi a Domenica in, è Benedicta: ' Gianni Boncompagni mi fece un provino bizzarro, mi lasciò mezz'ora da sola davanti a ..."Papà ha pianto solo due volte: una era per Aldo Moro" Proprioe Stefano Andreotti sono stati oggi ospiti daper parlare di un nuovo progetto editoriale dedicato all'ex premier, ...A volte la pandemia, pur nelle difficoltà, può riuscire ad unire. E’ la storia di Roberto e di Emanuele, una storia di amicizia che, grazie al Covid, è potuta rinascere. Quarant’anni fa presero insiem ...Benedicta e Brigitta Boccoli, il dolore segreto a Oggi è un altro giorno: «Non ci siamo parlate per due anni, ecco perché...». Oggi, le sorelle Boccoli si ...