Senza la Bestia, la Lega sempre più allo sbando (Di venerdì 24 settembre 2021) In effetti non lo si vedeva da un po’. Da mesi. Riflettono i parlamentari leghisti ora che la loro macchina della comunicazione, la famigerata “Bestia”, non ha più la sua guida, il suo inventore, anzi l’artefice del successo di Matteo Salvini via social e non solo. Luca Morisi ha lasciato “per questioni familiari” specificando di avere la necessità “di staccare un po’ di tempo” e che non si tratta di problemi politici. Tuttavia in piena campagna elettorale per le amministrative, con un partito che cala nei sondaggi e un leader sempre più in crisi di consensi, quello di Morisi è un gesto che spiazza tutti i parlamentari. I deputati e i senatori, tutti si chiedono: “Come cambierà la strategia di comunicazione?”. Perché l’incarico del capo della Bestia non era solo quello di pensare ai social ma di gestire, da uomo ombra, l’intera ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) In effetti non lo si vedeva da un po’. Da mesi. Riflettono i parlamentari leghisti ora che la loro macchina della comunicazione, la famigerata “”, non ha più la sua guida, il suo inventore, anzi l’artefice del successo di Matteo Salvini via social e non solo. Luca Morisi ha lasciato “per questioni familiari” specificando di avere la necessità “di staccare un po’ di tempo” e che non si tratta di problemi politici. Tuttavia in piena campagna elettorale per le amministrative, con un partito che cala nei sondaggi e un leaderpiù in crisi di consensi, quello di Morisi è un gesto che spiazza tutti i parlamentari. I deputati e i senatori, tutti si chiedono: “Come cambierà la strategia di comunicazione?”. Perché l’incarico del capo dellanon era solo quello di pensare ai social ma di gestire, da uomo ombra, l’intera ...

Advertising

HuffPostItalia : Senza la Bestia, la Lega sempre più allo sbando - noventano : @kakkimie Si, ma loro sono ad un altro livello rispetto a me. E poi, loro, ci tengono al copyright, a me anche se… - ValelaV91 : @punkrostini Sai quante volte ho chiesto una 4 stagioni senza prosciutto, me l'hanno portata col prosciutto, l'ho f… - Luanastretti1 : RT @CinziaMosci: «Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla… - ferociouspie : Nooo, e ora come faremo senza le perle della Bestia?! Si è dimesso uno dei collaboratori più stretti di Matteo Salv… -