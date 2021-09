Sentenza “Trattativa” | lo sdegno della Meloni | «Fallito il tentativo di aggredire pezzi dello Stato»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 settembre 2021) «È stata fatta giustizia, penso che quello siaun processo politico, che non fosse quello il filone da seguire per verificare eventuali trattative tra loe la mafia». Interpellata dall’AdnKronos, Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, torna sulladi appello di Palermo che ieri ha mandato assolti i principali imputati. «Èun– ha sottolineato ancora la leader di FdI – dialcuni. Lascia basiti che ci siano voluti 15 anni per arrivare a unadi appello, che fondamentalmente assolve tutti. Si sono persi soldi e tempo per inseguire un qualcosa – ha concluso la– che non aveva realtà». La ...