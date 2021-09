Sentenza su trattiva Stato Mafia, Lillo - Capone: 'Ha vinto il teorema Fiandaca' (Di venerdì 24 settembre 2021) Il giornalista del Fatto Quotidiano e il collega del Foglio commentano la Sentenza sulla trattativa Stato Mafia a ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 settembre 2021) Il giornalista del Fatto Quotidiano e il collega del Foglio commentano lasulla trattativaa ...

Advertising

Bruno81532536 : @NoleRulez7 Come si fa a scrivere in una sentenza la trattiva c'è stata ma non costituisce reato? Bo io sono allibito - Venice_Mariposa : RT @IMattanza: Marco #Travaglio:' La sentenza sancisce che lo Stato ha fatto la #trattiva... - IMattanza : Marco #Travaglio:' La sentenza sancisce che lo Stato ha fatto la #trattiva... - fraga801 : RT @PaoloDeChiara: SCHIFOSA TRATTATIVA STATO-MAFIA: domani pomeriggio la sentenza di 2 grado. #mafiemontagnadimerda BORSELLINO: «mio frat… - PaoloDeChiara : SCHIFOSA TRATTATIVA STATO-MAFIA: domani pomeriggio la sentenza di 2 grado. #mafiemontagnadimerda BORSELLINO: «mio… -