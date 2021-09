"Sentenza sconcertante. Sono basito". Trattativa Stato-mafia, cortocircuito al Fatto. Padellaro contro i magistrati, sotto choc in tv (Di venerdì 24 settembre 2021) Si parla della Sentenza sulla Trattativa Stato-mafia in studio da Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 24 settembre e Antonio Padellaro è sconvolto: "Una Sentenza sconcertante. La frase di rito è sempre la stessa: aspettiamo le motivazioni. Beh, spero che queste siano soddisfacenti", dice l'editorialista de Il Fatto quotidiano che non riesce a capacitarsi di come possa essere Stato assolto Marcello Dell'Utri nel processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia. Secondo Padellaro i giudici hanno Fatto qualcosa "di poco comprensibile". "Così come viene presentata è una Sentenza che lascia basiti", tuona, "si condannano ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Si parla dellasullain studio da Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 24 settembre e Antonioè sconvolto: "Una. La frase di rito è sempre la stessa: aspettiamo le motivazioni. Beh, spero che queste siano soddisfacenti", dice l'editorialista de Ilquotidiano che non riesce a capacitarsi di come possa essereassolto Marcello Dell'Utri nel processo sulla cosiddetta. Secondoi giudici hannoqualcosa "di poco comprensibile". "Così come viene presentata è unache lascia basiti", tuona, "si condannano ...

