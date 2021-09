“Sei senza cervello!”. UeD, Tina Cipollari non perdona Gianni Sperti e scoppia a sorpresa la lite (Di venerdì 24 settembre 2021) Nuova puntata di ‘Uomini e Donne’ con imprevisto quella andata in scena nella giornata di venerdì 24 settembre. Nell’ultimo appuntamento della settimana è stato trasmesso un siparietto inaspettato tra Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti hanno sempre avuto un ottimo rapporto e difficilmente si sono scontrati aspramente, seppur in qualche occasione abbiano manifestato divergenze. Ma stavolta qualcosa è andato diversamente ed è scoppiato un botta e risposta in studio. Si è vociferato nei giorni scorsi che le liti furibonde tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono state il must di questi anni. Il pubblico le ha sempre viste in conflitto tra di loro, infatti non sono mai riuscite a trovare un compromesso per andare d’accordo. Ma non tutti la pensano in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Nuova puntata di ‘Uomini e Donne’ con imprevisto quella andata in scena nella giornata di venerdì 24 settembre. Nell’ultimo appuntamento della settimana è stato trasmesso un siparietto inaspettato tra. I due opinionisti hanno sempre avuto un ottimo rapporto e difficilmente si sono scontrati aspramente, seppur in qualche occasione abbiano manifestato divergenze. Ma stavolta qualcosa è andato diversamente ed èto un botta e risposta in studio. Si è vociferato nei giorni scorsi che le liti furibonde trae Gemma Galgani sono state il must di questi anni. Il pubblico le ha sempre viste in conflitto tra di loro, infatti non sono mai riuscite a trovare un compromesso per andare d’accordo. Ma non tutti la pensano in ...

Advertising

borghi_claudio : Tanti chiedono quando arriverà uno dei sei impegni che avevamo contrattato con il governo in sede di primo decreto… - MieleDitiglio : RT @_surlesetoiles: dimmi che sei un sottone senza dirmi che sei un sottone inizia ilhan sen #beklebeni - Erica90835855 : RT @SalaLettura: Autunno dalle mani d’oro: con il canto del mare che rimbomba nel tuo petto infinito, senza spighe né spine che possano fer… - Alice70A : RT @SalaLettura: Autunno dalle mani d’oro: con il canto del mare che rimbomba nel tuo petto infinito, senza spighe né spine che possano fer… - sakuraelisa1 : A volte mi ricordo che Harry styles sei anni fa ha scritto per me un tatuaggio e che io me lo sono tatuata la settimana dopo senza indugio ?? -