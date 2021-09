Secondo Marcello Dell’Utri, il processo «era da annullare in primo grado» (Di venerdì 24 settembre 2021) «È stato un processo mostruoso, era da annullare in primo grado. Averlo debellato è una prova di democrazia, finalmente. Le sofferenze le ho patite, gli stenti subiti, ma ora bisogna andare avanti e fare cose buone». Marcello Dell’Utri, già condannato a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa e tornato libero a fine 2019, parla a Repubblica dopo la sentenza di assoluzione in Appello nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Assolto «per non avere commesso il fatto». E oltre che per lui, l’assoluzione è arrivata anche per Giuseppe De Donno, Mario Mori e Antonio Subranni perché «il fatto non costituisce reato». In primo grado, Dell’Utri era stato condannato a 12 anni. Ma i giudici di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 settembre 2021) «È stato unmostruoso, era dain. Averlo debellato è una prova di democrazia, finalmente. Le sofferenze le ho patite, gli stenti subiti, ma ora bisogna andare avanti e fare cose buone»., già condannato a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa e tornato libero a fine 2019, parla a Repubblica dopo la sentenza di assoluzione in Appello nelsulla presunta trattativa Stato-mafia. Assolto «per non avere commesso il fatto». E oltre che per lui, l’assoluzione è arrivata anche per Giuseppe De Donno, Mario Mori e Antonio Subranni perché «il fatto non costituisce reato». Inera stato condannato a 12 anni. Ma i giudici di ...

