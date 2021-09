«Se superi la metà campo non puoi tornare indietro». Pioli vuole il calcio-basket (Di venerdì 24 settembre 2021) A Stefano Pioli deve piacere un sacco il basket. Il tecnico del Milan interrogato in conferenza stampa sulle 5 sostituzioni che hanno cambiato il gioco (piano piano ne stanno prendendo coscienza), si lascia andare ad una visione: vorrebbe trasportare nel calcio anche altre regole, tutte mutuate dalla pallacanestro: “I 5 cambi sono importantissimi, lo dico da tempo. Soprattutto ora che giochiamo ogni 3 giorni. Non è mai la quantità dei minuti in cui uno gioca, ma la qualità in cui uno gioca. Io metterei il tempo effettivo e time-out. E un’altra regola che mettere per avere un gioco più offensivo è che dopo che si supera la metà campo non si può tornare indietro. Si gioca solo avanti”. Questo per cominciare. Poi si potrebbe dover tirare entro 24 secondi, e magari alzare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 settembre 2021) A Stefanodeve piacere un sacco il. Il tecnico del Milan interrogato in conferenza stampa sulle 5 sostituzioni che hanno cambiato il gioco (piano piano ne stanno prendendo coscienza), si lascia andare ad una visione: vorrebbe trasportare nelanche altre regole, tutte mutuate dalla pallacanestro: “I 5 cambi sono importantissimi, lo dico da tempo. Soprattutto ora che giochiamo ogni 3 giorni. Non è mai la quantità dei minuti in cui uno gioca, ma la qualità in cui uno gioca. Io metterei il tempo effettivo e time-out. E un’altra regola che mettere per avere un gioco più offensivo è che dopo che si supera lanon si può. Si gioca solo avanti”. Questo per cominciare. Poi si potrebbe dover tirare entro 24 secondi, e magari alzare ...

Pioli vuole cambiare le regole del calcio: “Chi supera la metà campo non può più tornare indietro” Sport Fanpage ... rivelano come il taglio arrivi in molti casi, e a volteanche, al 50% delle somme ... quello di Ita ne riceve esattamente la, 6.217 euro lordi. Ancora più leggera la busta paga di un pilota ...... al 100% ), purché non sila somma massima prevista dal bonus terme, che è pari a 200 euro a ... anche se si accenna sempre più spesso alla secondadel mese di ottobre. Saranno il MiSE e l'...