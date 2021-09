Scuola, è già caos quarantena. Presidi sul piede di guerra: «Serve una direttiva nazionale chiara» (Di venerdì 24 settembre 2021) A due settimane dal ritorno in classe, è caos nella Scuola italiana per la gestione della quarantena di ragazzi e bambini. E i Presidi si ribellano, chiedendo che una direttiva nazionale chiara, che uniformi le procedure alle quali finora hanno dovuto mettere mano le Regioni. Con differenze notevoli tra un territorio e l’altro. Nella Scuola italiana è caos quarantena Un assaggio di quella che ha definito «la babele delle regole» lo ha dato Repubblica: in Veneto finisce a casa solo il contagiato; in Emilia Romagna anche i compagni di banco; nelle scuole Toscane tutta la classe. C’è poi il tema di quanto debba durare la quarantena, anche questo foriero di disordine e incertezze, mentre nella ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 settembre 2021) A due settimane dal ritorno in classe, ènellaitaliana per la gestione delladi ragazzi e bambini. E isi ribellano, chiedendo che una, che uniformi le procedure alle quali finora hanno dovuto mettere mano le Regioni. Con differenze notevoli tra un territorio e l’altro. Nellaitaliana èUn assaggio di quella che ha definito «la babele delle regole» lo ha dato Repubblica: in Veneto finisce a casa solo il contagiato; in Emilia Romagna anche i compagni di banco; nelle scuole Toscane tutta la classe. C’è poi il tema di quanto debba durare la, anche questo foriero di disordine e incertezze, mentre nella ...

