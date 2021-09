Sciopero trasporto aereo, sindacati: “Stupisce silenzio governo” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Com’era prevedibile è stata molto alta, con punte dell’100% in alcuni aeroporti l’adesione allo Sciopero di oggi di tutto il trasporto aereo, eccetto Enav”. Ad affermarlo in una nota congiunta sono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, spiegando che la mobilitazione continua ad oltranza fino a quando non riceveremo risposte adeguate. “Da mesi – sottolineano – chiediamo l’intervento del governo per garantire la tenuta industriale del settore. Siccome per noi non ci sono figli e figliastri, ricordiamo tutti i temi per noi indifferibili e che non ci stanchiamo di portare all’attenzione dei quattro Ministeri: il blocco dei licenziamenti sino ad avvenuta ripresa del comparto; la rivisitazione del piano nazionale degli aeroporti; la vertenza Alitalia/Ita, che coinvolge circa 10.500 lavoratori, per i quali chiediamo un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) “Com’era prevedibile è stata molto alta, con punte dell’100% in alcuni aeroporti l’adesione allodi oggi di tutto il, eccetto Enav”. Ad affermarlo in una nota congiunta sono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, spiegando che la mobilitazione continua ad oltranza fino a quando non riceveremo risposte adeguate. “Da mesi – sottolineano – chiediamo l’intervento delper garantire la tenuta industriale del settore. Siccome per noi non ci sono figli e figliastri, ricordiamo tutti i temi per noi indifferibili e che non ci stanchiamo di portare all’attenzione dei quattro Ministeri: il blocco dei licenziamenti sino ad avvenuta ripresa del comparto; la rivisitazione del piano nazionale degli aeroporti; la vertenza Alitalia/Ita, che coinvolge circa 10.500 lavoratori, per i quali chiediamo un ...

Tg3web : Tutto il settore del trasporto aereo è in sciopero nazionale. Migliaia i posti di lavoro a rischio, e non solo per… - repubblica : Trasporto aereo, è sciopero. Centinaia di voli cancellati, manifestazioni negli scali - Agenzia_Ansa : VIDEO | Trasporto aereo in sciopero generale a Fiumicino, tra donne crocifisse e bare. Non solo Ita, l'intero sett… - Mariodarkmatter : RT @Tg3web: Tutto il settore del trasporto aereo è in sciopero nazionale. Migliaia i posti di lavoro a rischio, e non solo per la vertenza… - FITCISLVerona : RT @FitCisl: Com'era prevedibile è stata molto alta, con punte dell'100% in alcuni aeroporti, l'adesione allo #sciopero di oggi di tutto il… -