Sciopero Alitalia, caos in autostrada: i manifestanti bloccano la Roma - Fiumicino (Di venerdì 24 settembre 2021) caos in autostrada per via dello Sciopero e della manifestazione di protesta dei lavoratori di . Una parte dei manifestanti, dopo essere passati davanti ai terminal dell'aeroporto di Fiumicino, si ...

sangermax : RT @Radio1Rai: In corso lo sciopero generale di 24 ore del trasporto aereo. #Alitalia ha cancellato oltre il 60% dei voli; corteo a Fiumici… - Radio1Rai : In corso lo sciopero generale di 24 ore del trasporto aereo. #Alitalia ha cancellato oltre il 60% dei voli; corteo… - MesserMorfeo : #sciopero #Alitalia bestemmione in diretta #skytg24 di un motociclista fermato dagli scioperanti. - siculiano80 : RT @usbsindacato: #Alitalia da Fiumicino si parte in corteo 2NDA diretta da Fiumicino lo sciopero Alitalia con la presenza di delegazioni d… - GhironiQuinto : Sciopero Alitalia, tensione all'aeroporto di Fiumicino tra polizia e manifestanti -