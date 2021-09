Scieri: procura di Pisa chiede 18 anni per ex caporale (Di venerdì 24 settembre 2021) La procura di Pisa ha chiesto oggi la condanna di tre fra gli imputati per l'inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri, il parà siciliano di 26 anni deceduto nell'agosto 1999 nella caserma Gamerra di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Ladiha chiesto oggi la condanna di tre fra gli imputati per l'inchiesta sulla morte di Emanuele, il parà siciliano di 26deceduto nell'agosto 1999 nella caserma Gamerra di ...

