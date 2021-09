Santori usa i bimbi per il voto: ora lancia il "nascondino gigante" (Di venerdì 24 settembre 2021) L'idea della sardina candidata col Pd alle comunali di Bologna: un maxi-nascondino per i bambini nel centro città Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 settembre 2021) L'idea della sardina candidata col Pd alle comunali di Bologna: un maxi-per i bambini nel centro città

Advertising

cpetacci : Santori usa i bimbi per il voto: ora lancia il 'nascondino gigante' - GianniVezzani1 : Santori usa i bimbi per il voto: ora lancia il 'nascondino gigante' - MaurizioTorchi2 : RT @Ambrakey1: Ma che sostanze usa?.. ?????? Mattia Santori, denuncia e tragica figuraccia: 'Traffico in tilt, guardate'. Attenzione a questa… - Ambrakey1 : Ma che sostanze usa?.. ?????? Mattia Santori, denuncia e tragica figuraccia: 'Traffico in tilt, guardate'. Attenzione… - n_poletti : RT @disappunto: C’è un certo karma in questa cosa di Santori che scende in piazza per evitare di consegnare la sua regione alla Lega di Mat… -