Sanremo 2022, Fiorello sarà ancora al fianco di Amadeus: “Non potrei farlo senza di lui” (Di venerdì 24 settembre 2021) Ci sarà anche Fiorello a Sanremo 2022 al fianco dell'amico Amadeus: la conferma è arrivata dallo stesso conduttore, ospite di Porta a Porta. Amadeus avrà ancora Fiorello al suo fianco per la conduzione di Sanremo 2022: la conferma è arrivata dallo stesso direttore artistico della kermesse canora nel corso della trasmissione Porta a Porta. Rispondendo a una domanda di Bruno Vespa, Amadeus ha detto che senza il suo amico non sarebbe stato in grado di fare neppure le due precedenti edizioni. Non c'è due senza tre anche per Fiorello, dopo che il suo amico Amadeus ha ceduto alle insistenze dei dirigenti Rai, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021) Cianchealdell'amico: la conferma è arrivata dallo stesso conduttore, ospite di Porta a Porta.avràal suoper la conduzione di: la conferma è arrivata dallo stesso direttore artistico della kermesse canora nel corso della trasmissione Porta a Porta. Rispondendo a una domanda di Bruno Vespa,ha detto cheil suo amico non sarebbe stato in grado di fare neppure le due precedenti edizioni. Non c'è duetre anche per, dopo che il suo amicoha ceduto alle insistenze dei dirigenti Rai, ...

