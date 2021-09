Sanremo 2022 | Fiorello ci sarà? Le parole di Amadeus

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 24 settembre 2021)al fianco dinella prossima edizione del Festival di? Ecco cosa ha detto il conduttore La nuova edizione del Festival diandrà in onda su Rai Uno dall’1 al 5 febbraio. Per il terzo anno consecutivo cial timone della kermesse musicale, al suo fianco vedremo anche? Ospite a Porta a porta, nella puntata andata in onda ieri 23 settembre, il noto conduttore ha fatto subito chiarezza in merito alla presenza di. A Bruno Vespa ha detto: “Tu sai che per me è come se fosse mio fratello. Non avrei mai potuto fare il primo, tanto meno il secondo, se non avessi avuto Rosario con me. Per me lui è un ...