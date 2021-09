Sanremo 2022, Amadeus rivela se Fiorello ci sarà: le sue parole (Di venerdì 24 settembre 2021) Per il terzo anno consecutivo, Amadeus presenterà il Festival di Sanremo e a Porta a Porta ha confermato che Fiorello sarà al suo fianco Amadeus è stato riconfermato alla conduzione e alla direzione artistica del Festival di Sanremo per la terza volta. L’annuncio è arrivato qualche settimana fa e ha fatto capire quanto l’azienda abbia apprezzato il lavoro del professionista negli ultimi due anni. Una volta che vi è stata l’ufficialità alla conduzione della kermesse canora di Amadeus, il dubbio che ha messo curiosità riguardava la presenza di Rosario Fiorello, amico fraterno del conduttore e fortemente voluto accanto a sè nelle scorse edizioni. Il dubbio sulla sua presenza è stato sciolto proprio ieri sera durante la puntata di Porta a Porta condotta da ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Per il terzo anno consecutivo,presenterà il Festival die a Porta a Porta ha confermato cheal suo fiancoè stato riconfermato alla conduzione e alla direzione artistica del Festival diper la terza volta. L’annuncio è arrivato qualche settimana fa e ha fatto capire quanto l’azienda abbia apprezzato il lavoro del professionista negli ultimi due anni. Una volta che vi è stata l’ufficialità alla conduzione della kermesse canora di, il dubbio che ha messo curiosità riguardava la presenza di Rosario, amico fraterno del conduttore e fortemente voluto accanto a sè nelle scorse edizioni. Il dubbio sulla sua presenza è stato sciolto proprio ieri sera durante la puntata di Porta a Porta condotta da ...

DlORDEPP : Fiorello finalmente confermato per Sanremo 2022 con Amadeus siamo qui e ce l’abbiamo fatta - chilosanonsisa : Fiorello confermato a Sanremo 2022. Gli Amarello are back and we love to see it. - Diregiovani : Nonostante il ‘no’ iniziale, #Fiorello sarà nuovamente al fianco di Amadeus per la 72esima edizione del Festival di… - RadioCity_it : Amadeus sta lavorando con i suoi collaboratori. Sarà il suo terzo Festival di Sanremo. E poi l'annuncio: ci sarà an… - davidemaggio : #Sanremo2022, Amadeus conferma Fiorello e posticipa la serata delle cover al venerdì -