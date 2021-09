Sanremo 2022, Amadeus conferma Fiorello: «Non posso farlo senza di lui». Novità in gara: la serata delle cover (anche straniere) sarà quella del venerdì (Di venerdì 24 settembre 2021) Amadeus a Porta a Porta Hanno condiviso il successo dell’edizione del 2020 e le grandi difficoltà del 2021. La coppia è confermata al Teatro Ariston; per il 72° Festival di Sanremo, in programma dal 1° al 5 febbraio 2022, Amadeus avrà con sé Fiorello. “Non avrei mai potuto fare il mio primo Sanremo come è stato fatto, e tanto meno il secondo, se io non avessi avuto Rosario con me (…) Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui ogni volta che gli dico questo mi insulta perché dice: ‘Vedi?! Mi fai venire i sensi di colpa e dopo devo venire’. Non c’è Sanremo per me senza di lui” ha dichiarato il conduttore e direttore artistico della kermesse a Porta a Porta, ospite nella puntata di ieri sera. ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 settembre 2021)a Porta a Porta Hanno condiviso il successo dell’edizione del 2020 e le grandi difficoltà del 2021. La coppia èta al Teatro Ariston; per il 72° Festival di, in programma dal 1° al 5 febbraioavrà con sé. “Non avrei mai potuto fare il mio primocome è stato fatto, e tanto meno il secondo, se io non avessi avuto Rosario con me (…) Non potrei faredi lui. E lui ogni volta che gli dico questo mi insulta perché dice: ‘Vedi?! Mi fai venire i sensi di colpa e dopo devo venire’. Non c’èper medi lui” ha dichiarato il conduttore e direttore artistico della kermesse a Porta a Porta, ospite nella puntata di ieri sera. ...

