Sanità in Calabria, de Magistris: 'Occhiuto commissario? È uno degli artefici del disastro' (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la proposta di Occhiuto , l'altro candidato alle Regionali, Luigi de Magistris, ha diffuso un video in cui il candidato di Forza Italia "festeggia con Giuseppe Scopelliti e si dichiara favorevole ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la proposta di, l'altro candidato alle Regionali, Luigi de, ha diffuso un video in cui il candidato di Forza Italia "festeggia con Giuseppe Scopelliti e si dichiara favorevole ...

Advertising

LegaSalvini : CALABRIA, SANITÀ, #SALVINI: «QUI I GOVERNI HANNO MANDATO INCOMPETENTI» - eleonor31151952 : @ksnt63 Già in Calabria stiamo alla canna del gas, quanto a sanità, ci manca solo questo. - serafinosalerno : @i1ygq In Calabria oramai è prassi,vedere come sono ridotte la sanità pubblica,le scuole, le infrastrutture.... - ilquotidianoweb : Sanità, i ministeri accusano Longo: non ci sono impiegati per accertare il debito - ViteAnto : RT @LegaSalvini: CALABRIA, SANITÀ, #SALVINI: «QUI I GOVERNI HANNO MANDATO INCOMPETENTI» -