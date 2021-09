Sangiovanni | il racconto di un amore potente nel nuovo singolo “Raggi Gamma”

(Di venerdì 24 settembre 2021)torna in radio e in digitale con ilinedito “”, da venerdì 24 settembre disponibile ovunque. Prodotta da DRD, Erin e JxN, il brano è il primo inedito che anticipa ilprogetto discografico, in uscita entro fine anno., ilanticipa il prossimo album “Le mezze stagioni ritorneranno” e “Non ci sono più gli uomini di una volta” sono alcune dei clichè cheusa per giocare con le parole nel suodi unche “ferma le onde e i”. Una rinnovata leggerezza, amplificata dalle sonorità di una produzione dreamy, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni racconto

Metropolitan Magazine Italia

"Le mezze stagioni ritorneranno" e "Non ci sono più gli uomini di una volta" sono alcune dei cliché cheusa per giocare con le parole nel suodi un amore che "ferma le onde e i ...Unsussurrato, acustico, delicato. Bella la melodia molto brit - dream. Lysa - Voto 6,75 - ...- Forse preferisco il suo nuovo singolo piuttosto che quello del suo amico di Amici (). ...Sangiovanni torna in radio e in digitale con il nuovo singolo inedito 'Raggi Gamma', prodotta da DRD, Erin e JxN, il brano anticipa il nuovo progetto discografico, in uscita entro fine anno. 'Le mezze ...Raggi Gamma è il nuovo singolo di Sangiovanni. Il brano è prodotto da DRD, Erin e JxN ed è il primo inedito che anticipa il nuovo progetto discografico, in uscita entro fine anno.