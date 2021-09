Sangiovanni canta ad Amici il suo nuovo singolo che contiene una dedica per Giulia: la reazione di lei vi farà sciogliere (ANTICIPAZIONI) (Di venerdì 24 settembre 2021) Il nuovo singolo di Sangiovanni Stanotte è uscito il nuovo singolo di Sangiovanni, Raggi gamma, annunciato ormai da giorni. E il giovane cantautore, per l’occasione, è andato a presentarlo in esclusiva ad Amici proprio ieri. Ospite della seconda puntata del pomeridiano della nuova edizione, Sangio ha regalato a tutti i presenti il suo ultimo inedito L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 24 settembre 2021) IldiStanotte è uscito ildi, Raggi gamma, annunciato ormai da giorni. E il giovaneutore, per l’occasione, è andato a presentarlo in esclusiva adproprio ieri. Ospite della seconda puntata del pomeridiano della nuova edizione, Sangio ha regalato a tutti i presenti il suo ultimo inedito L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

howudo1n_ : bene ho riascoltato raggi gamma e sangiovanni canta decisamente in corsivo - angelicaf4lzone : RT @chevedigooo: Giulia che balla hip hop e Sangiovanni che canta raggi gamma in una sola puntata . - LeilaTopino : RT @chevedigooo: Giulia che balla hip hop e Sangiovanni che canta raggi gamma in una sola puntata . - angelicaf4lzone : RT @marixfils: Sangiovanni canta raggi gamma, il videoclip di raggi gamma,giulia balla, mini reunion di amici20, elisabetta entra e conferm… - sosconnessa : RT @marixfils: Sangiovanni canta raggi gamma, il videoclip di raggi gamma,giulia balla, mini reunion di amici20, elisabetta entra e conferm… -