San Sostene, 70enne precipita con l'auto in una scarpata: salvato dai vigili del fuoco FOTO (Di venerdì 24 settembre 2021) Poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco del comando di Catanzaro (distaccamento di Soverato) con il supporto del Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) della sede centrale, è intervenuto lungo la SP131...

