Saman | in alcune zone del mondo le tradizioni sono più forti della spinta alla libertà

(Di venerdì 24 settembre 2021) È notizia di queste ore l’arresto a Parigi di Danish Hasnain, zio diAbbas, la diciottenne pakistana che risiedeva con la famiglia a Novellara (Reggio Emilia) di cui siperse le tracce lo scorso 30 aprile. Hasnain, che insieme ad altri 5 parenti è indagato per l’omicidiogiovane, secondo gli investigatori sarebbe l’esecutore materiale del delitto e, molto probabilmente, avrebbe provocato la morteragazza per strangolamento. La cattura del latitante in esecuzione di un mandato di arresto europeo è stata resa possibile graziecollaborazione tra la polizia francese e i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia e su di lui pende la gravissima testimonianza del fratello minorenne di, che avrebbe confessato in una chat ad una persona vicina le ...

Ultime Notizie dalla rete : Saman alcune

Il Fatto Quotidiano

... avrebbe continuato ad avere rapporti sessuali con più persone,delle quali si sarebbero ... ARTICOLO -Abbas, Cartabia firma la richiesta di estradizione per i genitori ARTICOLO - Giallo di ...Lo zio di(Foto Ansa) Riconosciuto da un neo Dopo aver identificato Danish Hasnain dacaratteristiche del volto, in particolare un neo, è stato fatto l'esame delle impronte digitali : "...Il ministro Cartabia firma le richieste di estradizione. La coppia era fuggita in patria dopo la scomparsa della figlia ...Danish tornerà davanti ai magistrati francesi il 29, per decidere sulla sua estradizione. Si cercherà di capire come ha vissuto in questi mesi ...