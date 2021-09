Salvini cerchiobottista si scopre Free vax. La mossa per tenere unito il partito, ma lo ha mollato pure il suo guru della comunicazione Morisi. Che continua a strizzare l’occhio ai negazionisti (Di venerdì 24 settembre 2021) Si definisce un “Free vax”, Matteo Salvini, un disperato tentativo di tenere i piedi un due staffe, continuando a strizzare l’occhio a quanti nel suo partito (e nel suo elettorato) considerano le misure per il contenimento della pandemia adottate dall’esecutivo Draghi – e condivise dall’ala governativa del Carroccio – troppo restrittive. Vedi i vari Borghi, Bagnai, Siri, Pillon e quanti, fra le file dei leghisti, risultavano assenti ingiustificati martedì alla Camera nel giorno del voto della fiducia sull’estensione del Green Pass. E stiamo parlando del 40%: 52 deputati su 132, non esattamente bazzecole, mentre sono stati 19 su 64 i senatori che non hanno preso parte al voto analogo a Palazzo Madama (fra cui lo stesso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 settembre 2021) Si definisce un “vax”, Matteo, un disperato tentativo dii piedi un due staffe,ndo aa quanti nel suo(e nel suo elettorato) considerano le misure per il contenimentopandemia adottate dall’esecutivo Draghi – e condivise dall’ala governativa del Carroccio – troppo restrittive. Vedi i vari Borghi, Bagnai, Siri, Pillon e quanti, fra le file dei leghisti, risultavano assenti ingiustificati martedì alla Camera nel giorno del votofiducia sull’estensione del Green Pass. E stiamo parlando del 40%: 52 deputati su 132, non esattamente bazzecole, mentre sono stati 19 su 64 i senatori che non hanno preso parte al voto analogo a Palazzo Madama (fra cui lo stesso ...

Salvini si scopre Free vax. La mossa per tenere unito il partito

