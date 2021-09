Salvate il soldato Ryan: Robin Williams aiutò Matt Damon ad ottenere il ruolo nel film di Spielberg (Di venerdì 24 settembre 2021) Matt Damon ha rivelato che, senza l'aiuto di Robin Williams, non avrebbe mai ottenuto il ruolo principale in Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg. Matt Damon ha rivelato che fu Robin Williams ad aiutarlo ad ottenere il ruolo principale in Salvate il soldato Ryan, organizzando un incontro con Steven Spielberg. Damon ha recitato al fianco del leggendario comico in Will Hunting - Genio ribelle nel 1997 ed in seguito ha interpretato il soldato Ryan nell'acclamato film sulla seconda guerra mondiale di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021)ha rivelato che, senza l'aiuto di, non avrebbe mai ottenuto ilprincipale inildi Stevenha rivelato che fuad aiutarlo adilprincipale inil, organizzando un incontro con Stevenha recitato al fianco del leggendario comico in Will Hunting - Genio ribelle nel 1997 ed in seguito ha interpretato ilnell'acclamatosulla seconda guerra mondiale di ...

