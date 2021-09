Salernitana, qualcosa si muove sul fronte cessione (Di venerdì 24 settembre 2021) Mancano meno di 100 giorni alla scadenza del termine perentorio del 31 dicembre, fissato dalla FIGC per la vendita delle quote azionarie della Salernitana. Inoltre i Trustee della Salernitana, Melior Trust e Widar Trust hanno stabilito la data del 30 settembre 2021 come prossimo termine per la presentazione delle offerte vincolanti. Tra una settimana gli investitori che hanno mostrato interesse per l’acquisto romperanno gli indugi, presentando la propria offerta irrevocabile. “Solo nel caso di più offerte ricevute entro tale termine, ove ritenute valide e congrue dai Trustee, verrà indetta una gara privata fra gli offerenti, con l’offerta più alta ricevuta come prezzo base e rilancio minimo pari al 3% del prezzo base della gara, nei modi, termini e condizioni che saranno comunicati agli offerenti”. Ad oggi sarebbero tre le parti realmente interessate ... Leggi su footdata (Di venerdì 24 settembre 2021) Mancano meno di 100 giorni alla scadenza del termine perentorio del 31 dicembre, fissato dalla FIGC per la vendita delle quote azionarie della. Inoltre i Trustee della, Melior Trust e Widar Trust hanno stabilito la data del 30 settembre 2021 come prossimo termine per la presentazione delle offerte vincolanti. Tra una settimana gli investitori che hanno mostrato interesse per l’acquisto romperanno gli indugi, presentando la propria offerta irrevocabile. “Solo nel caso di più offerte ricevute entro tale termine, ove ritenute valide e congrue dai Trustee, verrà indetta una gara privata fra gli offerenti, con l’offerta più alta ricevuta come prezzo base e rilancio minimo pari al 3% del prezzo base della gara, nei modi, termini e condizioni che saranno comunicati agli offerenti”. Ad oggi sarebbero tre le parti realmente interessate ...

