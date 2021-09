Saint-Etienne-Nizza: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 24 settembre 2021) L’ex allenatore del Saint-Etienne Christophe Galtier tornerà in un territorio familiare sabato 25 settembre, quando porterà la sua attuale squadra del Nizza allo Stade Geoffroy-Guichard. Le due squadre della Ligue 1 hanno subito sconfitte in trasferta a metà settimana, con Les Verts che ha perso 3-1 contro il Monaco, mentre il Nizza ha subito una sconfitta di misura per 1-0 contro il Lorient. Il calcio di inizio di Saint-Etienne-Nizza è previsto alle 17. Prepartita Saint-Etienne-Nizza: a che punto sono le due squadre? Saint-Etienne Il Saint-Etienne è una delle sole tre squadre della Ligue 1 a vincere finora questa stagione dopo aver subito la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) L’ex allenatore delChristophe Galtier tornerà in un territorio familiare sabato 25 settembre, quando porterà la sua attuale squadra delallo Stade Geoffroy-Guichard. Le due squadre della Ligue 1 hanno subito sconfitte in trasferta a metà settimana, con Les Verts che ha perso 3-1 contro il Monaco, mentre ilha subito una sconfitta di misura per 1-0 contro il Lorient. Il calcio di inizio diè previsto alle 17. Prepartita: a che punto sono le due squadre?Ilè una delle sole tre squadre della Ligue 1 a vincere finora questa stagione dopo aver subito la ...

