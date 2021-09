Sable - recensione

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 24 settembre 2021) Alzi la mano chi non ha sbavato come un lupo mannaro dopo aver visto per la prima voltaun trailer di. L'affascinante titolo sviluppato dal piccolissimo (due sole persone) team britannico Shedworks ha fin da subito catturato l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori, anche se ad un certo punto è quasi sparito dai radar facendo temere il peggio. Fortunatamente il giorno è giunto, siamo riusciti a cavalcare la nostra hoverbike attraverso scenari desertici che non possono non richiamare alla mente la Tatooine di Star Wars ma le opere a fumetti del maestro francese Jean Giraud, più noto come Moebius.si svolge a Midden, un continente formato da biomi differenti, quattro per la precisione, contraddistinti da una palette di colori molto particolare, che a seconda del momento della giornata passa da tinte pastello quasi monocromatiche a sprazzi ...