Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana (Di venerdì 24 settembre 2021) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Signore per forza. Adesso il dizionario è diventato un bieco strumento del patriarcato. Cambiare il significato alle parole è un gioco divertente, ma non porta lontano. Illude. E la scrittura si trasforma in una tavolata di femmine contro maschi - di Mariarosa Mancuso Contro la paura. Combattere il male proteggendo le libertà delle persone. La gran lezione di Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid Quante cose spaventose. Saturimetri, termoscanner, assistenti vocali dovrebbero aiutarci. Ma c’è una novità: le macchine ci odiano - di Saverio Raimondo Vite in vendita. “Con la maternità surrogata ripristiniamo il traffico di esseri umani e l’eugenetica”. Intervista a Céline ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 settembre 2021) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine diculturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Signore per forza. Adesso il dizionario è diventato un bieco strumento del patriarcato. Cambiare il significato alle parole è un gioco divertente, ma non porta lontano. Illude. E la scrittura si trasforma in una tavolata di femmine contro maschi - di Mariarosa Mancuso Contro la paura. Combattere il male proteggendo le libertà delle persone. La gran lezione di Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid Quante cose spaventose. Saturimetri, termoscanner, assistenti vocali dovrebbero aiutarci. Ma c’è una novità: le macchine ci odiano - di Saverio Raimondo Vite in vendita. “Con la maternità surrogata ripristiniamo il traffico di esseri umani e l’eugenetica”. Intervista a Céline ...

Advertising

3BMeteo : Venerdì e sabato quasi estate ovunque. Solo qualche disturbo localizzato. Attenzione domenica a possibili nubifragi… - juventusfc : ????? Bianconeri al lavoro per la sfida di domenica sera ?? Sabato alle 13:30 la conferenza del Mister su… - ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori sono pronte a celebrare i suoi 60 anni di costituzione a #Rivolto. Seguiteci in diretta ?? Su… - nichill1 : @harleysgirlz Tra l’altro, se è vero che la pizza andrebbe evitata soprattutto il sabato (e magari anche la domenic… - DelCanguro : domani, sabato 25 settembre, e domenica 26, alle 18, al Teatrino Del Piano, ?? 'STORIE DEL BOSCO' , per bambini dai… -