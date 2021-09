Ryder Cup 2021: rilasciato l’ordine dei fourball. Esordio per tutti i giocatori non impiegati nei foursome, ritornano Rahm e Johnson (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ stato appena rilasciato l’ordine dei quattro fourball che caratterizzeranno la seconda parte della prima giornata della Ryder Cup 2021. L’Europa, dopo la prima parte, è indietro per 3-1, con gli americani che sono riusciti a interpretare complessivamente meglio le notevoli difficoltà presentate dal Whistling Straits Golf Course. tutti i giocatori che erano stati tenuti a riposo nei foursome vanno a debuttare in questa situazione: vedremo perciò sul fronte europeo l’austriaco Bernd Wiesberger, gli inglesi Tommy Fleetwood e Tyrrell Hatton e l’irlandese Shane Lowry. Per gli States, invece, di scena Bryson DeChambeau, Scottie Scheffler, Tony Finau e Harris English. Cambiano in maniera mediamente rilevante anche le collocazioni delle buche, cosa che ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ stato appenadei quattroche caratterizzeranno la seconda parte della prima giornata dellaCup. L’Europa, dopo la prima parte, è indietro per 3-1, con gli americani che sono riusciti a interpretare complessivamente meglio le notevoli difficoltà presentate dal Whistling Straits Golf Course.che erano stati tenuti a riposo neivanno a debuttare in questa situazione: vedremo perciò sul fronte europeo l’austriaco Bernd Wiesberger, gli inglesi Tommy Fleetwood e Tyrrell Hatton e l’irlandese Shane Lowry. Per gli States, invece, di scena Bryson DeChambeau, Scottie Scheffler, Tony Finau e Harris English. Cambiano in maniera mediamente rilevante anche le collocazioni delle buche, cosa che ...

