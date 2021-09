Ryder Cup 2020 | sessione mattutina prima giornata | Team Usa prevale su Team Europe

(Di venerdì 24 settembre 2021) LadelladellaCupnon si è svolta favorevolmente alo, sconfitto nel parziale dai talentuosi statunitensi (3-1). Nel focoso palcoscenico americano, colorito per la vigoria del tifo espresso dai sostenitori, i rappresentanti dell’Europa non hanno offerto il meglio di sé. In particolare, prova al di sotto delle aspettative del tandem formato da Rory McIlroy e Ian Poulter, favoriti su Patrick Cantlay e Xander Schauffele; rottura prolungata del duoo presso il percorso di Whistling Straits, Wisconsin sotto di 4 buche dopo un quantitativo di tempo relativamente breve. Successo statunitense sul 5&3, seppur siano da considerare i molteplici e inusuali errori ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Paura e apprensione negli Usa durante il 'Celebrity Match' della Ryder Cup di golf in Wisconsin. Tom Felton, il Dra… - Eurosport_IT : A tre anni dall’ultimo scontro, Europa e America si contengono la 43a edizione della Ryder Cup! Da venerdì 24 a dom… - OA_Sport : Ryder Cup 2021: Team USA parte benissimo, 3-1 dopo i foursome. Uniche soddisfazioni europee quelle che arrivano da… - sportface2016 : #RyderCupUSA, sessione mattutina prima giornata: statunitensi sul 3-1 ai danni degli europei - kuneijder2 : RT @Agenzia_Ansa: Paura e apprensione negli Usa durante il 'Celebrity Match' della Ryder Cup di golf in Wisconsin. Tom Felton, il Draco Mal… -

Ultime Notizie dalla rete : Ryder Cup

Il 34enne si è improvvisamente accasciato al suolo mentre stava partecipando al "Celebrity Match" delladi golf in Wisconsin, sport di cui è grande appassionato. Subito è stato soccorso e ...Compito arduo visto che si parla di un evento ultracentenario, ma è anche vero che la Davis negli anni ha perso fascino e dunque ecco la novità: la Laverdi fatto ricalca i temi della...Malore per Tom Felton, l’attore interprete di Draco Malfoy. Tom Felton, interprete di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, ha avuto un collasso sul campo di golf della bienn ...Golf, Ryder Cup 2020: oggi in diretta tv e streaming la prima giornata, come vederla e tutti gli orari dei match tra Europa e Stati Uniti ...