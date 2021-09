Ruud-Opelka in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2021 (Di venerdì 24 settembre 2021) Casper Ruud e Reilly Opelka si sfidano nel primo incontro della Laver Cup 2021, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Il norvegese avrà un compito piuttosto complicato con il gigante americano che si trova decisamente meglio del suo avversario su una superficie come il cemento. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella giornata odierna, venerdì 24 settembre 2021, dalle ore 19:00 italiane. La diretta televisiva dell’evento sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+. In alternativa, Sportface.it ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Caspere Reillysi sfidano nel primo incontro dellaCup, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Il norvegese avrà un compito piuttosto complicato con il gigante americano che si trova decisamente meglio del suo avversario su una superficie come il cemento. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella giornata odierna, venerdì 24 settembre, dalle ore 19:00 italiane. Latelevisiva dell’evento sarà trasmessa ined in esclusiva su Eurosport 1 (210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+. In alternativa, Sportface.it ...

