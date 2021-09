Russiagate, Durham accusa l’avvocato di Hillary Clinton (Di venerdì 24 settembre 2021) Emergono nuove scottanti rivelazioni sul Russiagate che provano il tentativo dei democratici di sabotare l’elezione di Donald Trump nel 2016 e alimentare la falsa tesi della collusione fra la campagna di The Donald e il Cremlino. Un gran giurì federale ha presentato un atto d’accusa richiesto dal consigliere speciale John Durham nei confronti Michael Sussmann. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 24 settembre 2021) Emergono nuove scottanti rivelazioni sulche provano il tentativo dei democratici di sabotare l’elezione di Donald Trump nel 2016 e alimentare la falsa tesi della collusione fra la campagna di The Donald e il Cremlino. Un gran giurì federale ha presentato un atto d’richiesto dal consigliere speciale Johnnei confronti Michael Sussmann. InsideOver.

Advertising

MDX_0x0 : RT @GeMa7799: Durham ha tutto pronto, i responsabili del Russiagate hanno nome e cognome... - GeMa7799 : Durham ha tutto pronto, i responsabili del Russiagate hanno nome e cognome... - giovannitrivel3 : RT @XrpDream1: @matteorenzi @RaiPortaaPorta Non so se conosci #Durham... #RussiaGate... Interferenze straniere con affari USA... Dollari ri… - Piero42395724 : RT @ChanceGardiner: 2016: La Clinton crea il falso RussiaGate contro Trump 2016-2021: Per 6 anni Riotta diffonde il falso RussiaGate crea… - laltraguanciama : RT @ChanceGardiner: 2016: La Clinton crea il falso RussiaGate contro Trump 2016-2021: Per 6 anni Riotta diffonde il falso RussiaGate crea… -

Ultime Notizie dalla rete : Russiagate Durham Russiagate, Durham accusa l'avvocato di Hillary Clinton [...] Continua a leggere The post Russiagate, Durham accusa l'avvocato di Hillary Clinton appeared first on ...

Russiagate, Durham accusa l'avvocato di Hillary Clinton [...] Continua a leggere The post Russiagate, Durham accusa l'avvocato di Hillary Clinton appeared first on ...

Russiagate, Durham accusa l'avvocato di Hillary Clinton InsideOver [...] Continua a leggere The postaccusa l'avvocato di Hillary Clinton appeared first on ...[...] Continua a leggere The postaccusa l'avvocato di Hillary Clinton appeared first on ...