Rugby, United Rugby Championship: Treviso vuole partire con il botto con gli Stormers (Di venerdì 24 settembre 2021) Parte domani, sabato 25 settembre alle ore 14.00 allo Stadio Monigo, la stagione della Benetton Treviso, la franchigia che arriva all'appuntamento dopo il successo nella Rainbow Cup l'anno scorso. Primi avversari i sudafricani Stormers, una delle formazioni all'esordio nel nuovo torneo che sostituisce il Pro 14. Treviso si presenta alla nuova stagione con tante novità, a partire dalla panchina, dove siedono il nuovo coach Marco Bortolami e l'assistente Andrea Masi. Anche in campo sono tanti i nomi nuovi e gli addii, con i biancoverdi che dovranno trovare la quadra soprattutto in mediana, con Tommaso Allan e Paolo Garbisi che hanno salutato Treviso quest'estate. Per l'ex capitano azzurro, dunque, servirà tempo per arrivare alla massima competitività, anche se i veneti sognano un posto nei playoff.

