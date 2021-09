Rugby, United Rugby Championship: le Zebre vicine a una clamorosa rimonta dopo un primo tempo da incubo (Di venerdì 24 settembre 2021) Inizio da incubo per le Zebre nella nuova United Rugby Championship. Contro i sudafricani Lions arriva un netto ko, ma soprattutto la squadra di Bradley vede il match chiudersi dopo poco più di 20 minuti di gioco, con la difesa dei padroni di casa che fa acqua da tutte le parti e Lions che segnano subito quattro mete. Nel finale arriva quasi una clamorosa rimonta, ma ormai il divario è troppo. Avvio difficile per le Zebre, che nei primi minuti vedono un maggior possesso per i Lions. Una bella iniziativa di Bellini al piede mette sotto pressione i sudafricani dopo 5 minuti e Zebre che conquistano una touche in fase offensiva. Prolungata azione dei padroni di casa, ma alla fine Canna si ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Inizio daper lenella nuova. Contro i sudafricani Lions arriva un netto ko, ma soprattutto la squadra di Bradley vede il match chiudersipoco più di 20 minuti di gioco, con la difesa dei padroni di casa che fa acqua da tutte le parti e Lions che segnano subito quattro mete. Nel finale arriva quasi una, ma ormai il divario è troppo. Avvio difficile per le, che nei primi minuti vedono un maggior possesso per i Lions. Una bella iniziativa di Bellini al piede mette sotto pressione i sudafricani5 minuti eche conquistano una touche in fase offensiva. Prolungata azione dei padroni di casa, ma alla fine Canna si ...

