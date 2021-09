Rt Italia ancora in calo a 0 | 82 Incidenza scende a 45

Advertising

matteorenzi : Con Draghi al posto di Conte l’Italia che lavora e produce ha ripreso fiducia. Lo dicono i dati ISTAT di ieri, le i… - RobertoBurioni : La copertura vaccinale in Italia è del 66,2%. Altissima se pensiamo allo sforzo organizzativo e ci paragoniamo agli… - Eurosport_IT : Un'altra medaglia MONDIALE ???? L'Italia con 51:26.84 chiude al 3° posto la Team Relay Misto dietro a Germania e Ola… - Osvy76349124 : @agorarai @iosonocarrara Ancora ci sono persone oneste capace anche di governare l'Italia e non più quei politici c… - wimganz : RT @matteorenzi: Con Draghi al posto di Conte l’Italia che lavora e produce ha ripreso fiducia. Lo dicono i dati ISTAT di ieri, le immagini… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia ancora

Monitoraggio settimanale. Continuano a scendere l'incidenza dei casi di Covid ine l'indice di trasmissibilità Rt. Nel periodo 1 - 14 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range 0,81 - 0,82), al di sotto della soglia epidemica ed in ...Tuttavia, dobbiamo essere pronti a iniziativepiù ambiziose per sostenere i Paesi più poveri, in particolare in Africa. L'intende continuare ad assicurare il suo sostegno al continente ...E’ sul cartaceo e on line il reportage del Ne w York Time sul risanamento di Messina, firmato dalla reporter Emma Bubola che è stata accompagnata da Marcello Scurria, il presidente di Arisme, principa ..."Domani i comizi con le piazze gremite di gente senza tampone o green pass continueranno, mentre i concerti no" ...