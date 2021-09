Roma | si scontra con una moto e fugge | centauro gravissimo Il ‘pirata’ si nascondeva a Torre Maura

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 settembre 2021) Era a brodo della sua Toyota Yaris, un paio di giorni fa, e sfrecciava su via Casilina in prossimità del GRA. Improvvisamente, il conducente – per cause ancora da accertare – ha urtato uno scooter, coinvolgendo anche una seconda auto, e subito dopo è scappato via. Il sinistro, però, è stato molto violento: il 35enne a bordo delrino colpito è schizzato via dal mezzo, finendo in codice rosso al Policlinico Casilino. Anche la donna, a bordo della seconda auto, è rimasta ferita nello scontro. Leggi anche: Schianto tra auto ea Velletri: un altrociclista finisce in Ospedale: individuato il pirata della strada Ovviamente il primo istinto dei presenti è stato prestare soccorso ai feriti: cosa che il “pirata” della strada non ha fatto. Sul posto oltre agli operatori sanitari del ...