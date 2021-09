Roma, per Mourinho 41 risultati interni utili di fila: eguagliato Allegri. Con l’Empoli per il sorpasso (Di venerdì 24 settembre 2021) Josè Mourinho è sempre a caccia di record e successi in carriera. Il tecnico portoghese, è vicino a batterne uno, Empoli permettendo. Con la vittoria interna ottenuta contro l‘Udinese, Maurinho ha raggiunto Massimiliano Allegri siglando una striscia di ben 41 risultati utili consecutivi casalinghi. Per il portoghese, chance contro l’Empoli, domenica 3 ottobre di superare il tecnico bianconero. In serie A nessuno c’era mai riuscito da quando è in vigore la regola dei 3 punti (dal 1994/95). Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Josèè sempre a caccia di record e successi in carriera. Il tecnico portoghese, è vicino a batterne uno, Empoli permettendo. Con la vittoria interna ottenuta contro l‘Udinese, Maurinho ha raggiunto Massimilianosiglando una striscia di ben 41consecutivi casalinghi. Per il portoghese, chance contro, domenica 3 ottobre di superare il tecnico bianconero. In serie A nessuno c’era mai riuscito da quando è in vigore la regola dei 3 punti (dal 1994/95). Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CarloCalenda : L’accordo è chiaro. 5S a supporto di Gualtieri al ballottaggio e in Giunta. PD a supporto di Conte per portarlo in… - fanpage : 'Il Tribunale di Roma vuole sequestrare e oscurare i contenuti dell’inchiesta di - marcocappato : Siamo un milione per il #referendumeutanasialegale Siamo davvero tanti. E andremo avanti, insieme, fino a quando la… - RadioSoap2 : RT @fanpage: La Procura di Roma ha revocato il sequestro preventivo e l’oscuramento dei video di #Followthemoney, un risultato possibile an… - valeriorenzi : RT @BeppeGiulietti: -