Roma, Michetti: «Nuovo stadio? Vorrei la Roma a Ostiense e la Lazio al Flaminio» (Di venerdì 24 settembre 2021) Le parole del candidato sindaco di Roma Enrico Michetti al The Rock Show di Radio Rock riguardo la questione degli stadi di proprietà dei due club capitolini. Da giorni ormai la Roma ha soppresso il progetto Tor di Valle, mentre la Lazio è tornata a reclamare a gran voce lo stadio Flaminio: in tal senso la promessa di Michetti non scontenterebbe nessuno. «Appena insediato aprirò una conferenza di servizi che se non ravviserà problematiche darà ai due progetti la pubblica utilità entro i primi 100 giorni della consiliatura. Per la Roma credo che Ostiense sia la soluzione migliore, trovo adatte sia l’area del Gazometro che quella degli ex Mercati Generali. Per la Lazio ... Leggi su footdata (Di venerdì 24 settembre 2021) Le parole del candidato sindaco diEnricoal The Rock Show di Radio Rock riguardo la questione degli stadi di proprietà dei due club capitolini. Da giorni ormai laha soppresso il progetto Tor di Valle, mentre laè tornata a reclamare a gran voce lo: in tal senso la promessa dinon scontenterebbe nessuno. «Appena insediato aprirò una conferenza di servizi che se non ravviserà problematiche darà ai due progetti la pubblica utilità entro i primi 100 giorni della consiliatura. Per lacredo chesia la soluzione migliore, trovo adatte sia l’area del Gazometro che quella degli ex Mercati Generali. Per la...

